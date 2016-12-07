Новая гостиница с видом на Амурский залив появится во Владивостоке

Бывший офис Сбербанка с видом на Амурский залив продан под гостиницу во Владивостоке. "Сбербанк" продал шестиэтажное здание площадью 2,4 тыс. кв. м. в районе Эгершельд, в непосредственной близости от концертного комплекса «FESCO-Hall» и яхт-клуба «7 футов», за 106 миллионов рублей. "Вести:Приморье" сообщают об этом со ссылкой на руководителя департамента по информационной политике Российского аукционного дома Алину Куберскую. Борьбу за лот вели два претендента, победа досталась компании из Владивостока.

«Мы довольны результатами торгов. Так как объект достаточно крупный для Владивостока, мы искали инвестора, в т.ч. в соседних регионах. Но в результате покупателем стала местная компания. Благодаря хорошей локации, инвестор сможет реализовать здесь успешный гостиничный проект», – комментирует Дмитрий Пуриков, директор Приморского филиала РАД.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]