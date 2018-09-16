Ищенко обжалует итоги выборов губернатора Приморья в Уссурийске, Находке и Артеме
"Была немного неверная трактовка. Мы не планируем обжаловать решение об отмене результатов выборов в крае, потому что тогда губернатором станет Тарасенко, а ни он, ни я этого не хотим. Мы будем обжаловать результаты выборов на конкретных участках на трех территориях, где были фальсификации – это Уссурийск, Находка, Артем", — сказал Ищенко.
"Не могу сказать, как скоро мы добьемся решения. В России еще результаты выборов губернатора не отменяли, так что посмотрим. У нас уже исковые заявления готовы, мы подали часть исков в Уссурийск и Уссурийский суд. В среду подаем иски в Артеме и Находке", — добавил собеседник агентства.Ищенко сообщил, что в среду он вернется во Владивосток из Москвы, где встречался с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым. Накануне он написал в Instagram, что Зюганов рассматривает для участия в новых выборах губернатора региона только его кандидатуру.
Ранее Ищенко и Тарасенко обвинили друг друга в фальсификации протоколов во втором туре выборов главы края.
По ходу подведения итогов выборов кандидаты попеременно лидировали с минимальным отрывом, по итогам обработки 100% бюллетеней Тарасенко получил 49,55% голосов, а Ищенко — 48,06%. Кандидаты подали жалобы о нарушениях, после чего ЦИК направил в Приморье своих представителей для оценки ситуации и порекомендовал избиркому региона признать результаты этих выборов недействительными, поскольку при анализе жалоб выявлено грубое вмешательство в избирательную кампанию с применением административного ресурса. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила о случаях подкупа избирателей, принуждения к голосованию, вбросах бюллетеней. Кремль ценит и поддерживает позицию, что выборы должны быть легитимными и честными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости https://ria.ru/politics/20180925/1529269466.html
Источник: РИА НОВОСТИ [ www.rian.ru ]
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