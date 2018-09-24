Виновных в хамской выходке в магазине ищут во Владивостоке (видео)

Два студента устроили настоящий переполох в одном из магазинов Владивостока. Все произошло еще 20 сентября – однако руководство магазина рассказало об инциденте только сегодня, опубликовав пост в instagram-паблике dpscontrol_125rus.

Вечером, примерно в 21:40, в продуктовый магазин «Тико» на улице Адмирала Фокина зашли двое парней. Они без лишних разговоров прошли в пустующий кабинет директора и расположились за рабочим столом.

– Они открыли бутылочку чая, стоявшую на столе, начали копаться в документах на столе. На одном из них написали нецензурное слово. Зашла сотрудница, ей они представились «сотрудниками компьютерной службы. Она начала задавать вопросы. Парни начали «сливаться», а потом просто убежали. Задержать их не смогли, – написала сотрудница магазина.

На следующий день работники магазина встретили двух хулиганов в одном из городских кафе. Парни откровенно посмеялись над возмущенными людьми. Тогда в «Тико» решили наказать парней. Они обратились с заявлением в полицию, а также попросили жителей Владивостока помочь в поиске «айтишников». На данный момент известно, что один из парней учится во ВГУЭС, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на dv.kp.ru.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]