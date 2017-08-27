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22 улицы Владивостока остались на сутки без холодной воды

22 улицы Владивостока остались на сутки без холодной воды

В среду, 26 сентября, Приморский водоканал будет проводить плановые ремонтные работы на сети холодного водоснабжения. Почти на сутки без холодной воды останутся жители 320 домов во Владивостоке.

Как сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сервис «Отключения воды и света на VL.ru», с 04:00 по 23:50 воды не будет в 320 домах Советского района:

Пр-т 100-летия Владивостока, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 102, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 143, 145, 147, 148, 149, 150, 151, 153, 155, 157, 159;

Арсенальная, 15;

Беломорская, 13, 15, 17, 19, 21, 23;

Горького, 5, 9а, 10;

Давыдова, 7, 7а, 9, 11, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38;

Дачная 1-я, 1, 1 стр. 1, 2, 2а, 2а стр. 2, 2в, 2д, 3, 4, 6, 7, 8, 8а, 8-б, 8в, 8д, 9, 10в, 10д, 11, 11а, 11-б, 11в, 12, 12а, 12в, 12г, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21/1, 21/2, 23, 25, 26, 26а, 26-б, 26в, 26д, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 55, 55а, 55-б, 57, 57а, 57-б, 59, 61, 63, 63а;

Кирова, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14/2;

Лесная, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25;

Маковского, 2, 3, 4, 5, 6а, 6-б, 8, 10, 30, 30а, 30-б, 180;

Менделеева, 1, 3, 5, 14;

Мусоргского, 1, 5, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 63, 65, 73, 75, 77, 79, 81, 89, 91, 93;

Планерная, 9, 15, 19, 21, 24, 28, 31, 54;

Полетаева пер., 6;

Полетаева, 24, 26, 28, 32, 34, 45, 49;

Профессора Куренцова, 1, 1а, 3, 5, 7, 7а, 9, 11, 13, 15, 17, 19/2, 21, 23, 25, 25а, 27, 29, 31, 33;

Радио пер., 5, 9, 11, 13;

Радио, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 50;

Рубинштейна, 7, 8, 14;

Русская, 21, 21-б, 23, 25, 49, 51, 53, 53а, 53-б, 53д, 139;

Узбекская, 13, 13а, 15, 15а;

Хивинская, 17;

Шишкина, 62, 62-б, 66, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 92, 94, 96.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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