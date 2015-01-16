Главную видовую площадку закрывают во Владивостоке (фото)

Несколько учебных корпусов, центр по деревообработке и молодежный центр на Аксаковской, 3а и 3в подлежат сносу для освобождения земли под строительство Национального музейно-театрального комплекса. Соответствующее постановление правительства было опубликовано 24 сентября, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт vl.ru.

Напомним, во Владивостоке собираются строить музейно-театральный комплекс, в котором разместятся филиалы Эрмитажа, Третьяковской галереи, Русского музея. Музейный комплекс, учебные корпуса высшей школы музыкального и театрального искусства и служебную гостиницу разместят на Аксаковской, хореографическое училище и кампус для учащихся и преподавателей – на Русском острове. Финансирует строительство фонд «Национальное культурное наследие».

Для строительства комплекса освободят земельные участки с адресами Аксаковская, 3а и 3в. По этим адресам располагаются корпуса бывшего ДВГТУ – молодежный центр, учебные помещения и центр по деревообработке. Их уже пытались продать в 2016 году за 894,4 млн рублей, но покупателей тогда не нашлось.

Общая площадь зданий, подлежащих сносу, превышает 20 000 квадратных метров, а площадь двух земельных участков – почти 30 000 квадратных метров. Отметим, на время строительных работ закрытой окажется и главная видовая площадка. Сносить здания будут за счет средств фонда.

Земельные участки будут переданы фонду «Национальное культурное наследие» в аренду на 49 лет. Соответствующие договоры с ними должно заключить Росимущество.

Земля и объекты находились в оперативном управлении и бессрочной аренды у Мариинского театра – их передали культурному учреждению буквально в марте. В зданиях планировалось разместить театрально-образовательный комплекс Приморской сцены Мариинского театра (с концертным залом и жилыми помещениями). Постановлением правительства это право прекращается.

По плану строительство музейно-театрального комплекса должно начаться в третьем-четвертом квартале 2018 года. Срок сдачи объектов в эксплуатацию – конец 2022 года. Ранее сообщалось, что возведенные объекты передадут в федеральную собственность и закрепят на праве оперативного управления за Мариинским театром, Третьяковской галереей и Эрмитажем, а также за Центральной музыкальной школой при Московской государственной консерватории им. Чайковского и Академией Русского балета им. Вагановой.