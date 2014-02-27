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СКР проводит проверку по фактам опасного шлюпочного похода с участием 37 детей

СКР проводит проверку по фактам опасного шлюпочного похода с участием 37 детей

В Приморском крае организовано проведение доследственной проверки по факту незаконной деятельности детского лагеря, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Приморью.

 Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю по размещённой в СМИ информации будет проведена доследственная проверка по факту незаконной деятельности детского лагеря.  В результате ненадлежащей организации шлюпочного похода от о. Русский до побережья Хасанского района Приморского края были поставлены под угрозу жизнь и здоровье 37 несовершеннолетних его участников, а также потребовалась помощь спасателей.

Следователями будут проведены все необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств и причин произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее в ходе пресс-конференции замглавы ГУ МЧС России по Приморскому краю Леонид Маковецкий сообщил, что в июле 2018 года шлюпочный поход в заливе Петра Великого в Приморском крае едва не закончился трагедией. После длительной прогулки 37 обессилевших детей и пятерых взрослых из моря на катерах вызволяли спасатели. 

 

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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