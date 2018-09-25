Автомобилисты Владивостока возмущены перекрытием движения на Постышева (видео)

Утром 26 сентября Владивосток сковали чудовищные пробки. Основной причиной этому послужили не автоаварии,как обычно, а 32-минутное перекрытие движения в районе железнодорожного переезда на Постышева, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на @dpskontrol_125rus. Соцсети переполнены возмущенными, по больше части нецензурными репликами в адрес "авторов" этого транспортного коллапса.

Приводим некоторые "отцензуренные" комментарий подписчиков паблика:

ferijad Уроды. По..р им на людей, что опаздывают на работу и получают штрафы за это, а может и увольнение. Катайте свой сарай ночью, или хотя бы не в часпик

kamyflazh_dv_125 М...и, вы все кто причастен к коллапсу😡, что дорожники на русской т...и на рыли бросили , что эти со своими манёврами в час пик 🤦🏻‍♂️🚂

kanitel1988 Переезд, говорят, сломался. С чуркина от окатовой в сторону моста колом до сих пор

murodjon193 Это кошмар, товарищи

alekseimogilevsk РЖД сейчас частная лавочка , как любой ипэшник , которому за гололед на тротуаре штафы по 200тр.А ведет себя как ФСБ. Влепить штраф на млрд разок ,сразу и развязку построят и катание в час пик прекратят.

nadin_878 На БАМе все колом стояло.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]