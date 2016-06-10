Дату новых выборов губернатора Приморья должны определить до середины октября

"Сегодня на заседании парламента вопрос рассматриваться не будет. По срокам мы должны рассмотреть этот вопрос с 1 по 10 или по 15 октября. В этот промежуток времени у нас будет внеочередное собрание, на котором, скорее всего, будет назначена дата выборов", — сказал Новиков.

"На этом заседании вопрос о выборах рассматривать не будем", — подтвердил журналистам перед началом заседания регионального парламента его спикер Александр Ролик (ЕР).

Новиков пояснил, что если депутаты не уложатся в срок, вопрос о назначении даты выборов будет решать избирком.

Представитель избикома Приморья Наталья Камаева сообщила, что комиссия "пока ждет решения депутатов".

Согласно действующему законодательству, новые выборы должны пройти не позднее, чем через три месяца после проведения последних, то есть до 16 декабря 2018 года.