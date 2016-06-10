Новости Общество Политика

QR Код этой страницы
Сегодня, 11:52
  0

Дату новых выборов губернатора Приморья должны определить до середины октября

Дату новых выборов губернатора Приморья должны определить до середины октября
Депутаты законодательного собрания Приморья могут назначить дату новых выборов губернатора на внеочередном заседании в начале октября, сообщил РИА Новости председатель комитета регионального парламента по регламенту Дмитрий Новиков (ЕР).

"Сегодня на заседании парламента вопрос рассматриваться не будет. По срокам мы должны рассмотреть этот вопрос с 1 по 10 или по 15 октября. В этот промежуток времени у нас будет внеочередное собрание, на котором, скорее всего, будет назначена дата выборов", — сказал Новиков.

"На этом заседании вопрос о выборах рассматривать не будем", — подтвердил журналистам перед началом заседания регионального парламента его спикер Александр Ролик (ЕР).

Новиков пояснил, что если депутаты не уложатся в срок, вопрос о назначении даты выборов будет решать избирком.

Представитель избикома Приморья Наталья Камаева сообщила, что комиссия "пока ждет решения депутатов".

Согласно действующему законодательству, новые выборы должны пройти не позднее, чем через три месяца после проведения последних, то есть до 16 декабря 2018 года.

Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
жизнь приморского телевидения и радио за кадром!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:






Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря