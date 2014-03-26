Приморцы смогут пройти тест на знание истории края
Акция состоится в рамках мероприятий, посвященных 80-летию со дня образования Приморья. Ее целью является привлечение внимания к получению знаний об истории края, оценка уровня исторической грамотности приморцев, сообщает "Вести: Приморье".
Исторический диктант проводится по инициативе Законодательного Собрания при поддержке Администрации Приморского края, краевых образовательных учреждений и общественных организаций, органов местного самоуправления муниципальных образований, средств массовой информации, совета молодых депутатов, Приморского молодежного парламента и молодежных парламентских структур, созданных при органах местного самоуправления муниципальных образований Приморья.
В состав организационного комитета по подготовке и проведению акции, утвержденного председателем Законодательного Собрания Приморского края, вошли профессиональные историки, имеющие исследовательский опыт и опыт преподавания в образовательных учреждениях.
Тест включает в себя 20 заданий, подготовленных специалистами Приморского государственного объединенного музея имени В.К. Арсеньева, краевого отделения Русского географического общества - Общества изучения Амурского края, Дальневосточного федерального университета и Владивостокского государственного университета экономики и сервиса.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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