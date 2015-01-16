Центробанк обеспокоился маленьким первоначальным взносом на ипотеку

Зампред Банка России Ксения Юдаева выказала сильную обеспокоенность ростом выдачи ипотеки с низким первоначальным взносом, сообщают "Вести: Приморье" со ссылкой на РИА "Новости".

Так, представитель регулятора отметила, что за год рост на рынке ипотечных услуг составил почти 25%. Прим этом Банк России забил тревогу из-за роста наиболее рискованного сегмента ипотеки — сегмента с первоначальным взносом ниже 20 процентов. С точки зрения финансовой стабильности это создает риски, считают специлисты.

Другими словами, россияне хоть и берут ипотеку активно, но вкладывают в покупку недвижимости минимально разрешенную первоначальную сумму, в разных банках она составляет от 10% до 30%. Таким образом, финансовая нагрузка на таких заемщиков увеличивается.

По статистике, в ежегодно в Приморье ипотечные кредиты оформляют около 12 тысяч человек, и хотя данных по текущему году еще нет, эксперты считают, что это цифра останется примерно такой же.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]