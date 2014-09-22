ВВС России провели испытания Х-35У в Японском море (видео)

Видеозапись учений Тихоокеанского флота появилась на YouTube-канале Минобороны России. Пуски управляемых противокорабельных ракет Х-35У выполнялись с истребителей Су-34. Испытания новейшего вооружения проходили на морском полигоне ТОФ недалеко от Владивостока.

Как говорится в описании к ролику, удары пришлись на сложные мишени, которые имитировали группу кораблей. Видео того, как истребители бомбят макеты получилось довольно зрелищным: всё начинается с того, что в прицел попадает морская мишень, далее её настигает ракета, цель окутывают клубы дыма и в кадре видно лишь пожар на водной глади Японского моря. Съёмка велась с разных ракурсов.

Стрельба велась одиночно и залпом. Военные сделали всего восемь пусков и успешно поразили все цели. Уже сейчас свидетельство мощи российской авиации можно увидеть не только в интернете и соцсетях, но и на федеральных каналах - потрясающий видеоряд стал настоящей находкой для новостников, подчеркивает dv.kp.ru.

Справка.

Крылатая ракета Х-35У обладает активной радиолокационной головкой самонаведения с щелевой антенной решеткой АРГС-35, потому является достаточно точной. Полет осуществляется на высоте 10-15 м, а после захвата цели она опускается еще ниже и летит на уровне 3-5 м над водой, поэтому является сложной мишенью для зенитно-ракетных комплексов.

По данным Минобороны, достигнуть цели ракета сможет даже в условиях радиоэлектронного противодействия. Важное преимущество Х-35У – дальность 260 километров. Она позволяет атаковать цель до входа самолета в зону действия корабельных средств ПВО противника, поэтому летчик подвергает себя минимальной опасности. Одна такая ракета способна пустить на дно корвет.

Х-35У поставляют в авиационные соединения и воинские части с 2014 года.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]