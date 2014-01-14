Уссурийский производитель продавал курятину под видом свинины

Предприниматель из Уссурийска понесет наказание за фальсификацию продукции. В рамках государственной работы по обеспечению безопасности пищевой продукции специалисты «Приморской межобластной ветеринарной лаборатории» Россельхознадзора проверили качество полуфабрикатов и мясного фарша, произведенных индивидуальным предпринимателем из Уссурийска. В результате испытаний выявлена фальсификация по видовому составу. У производителя будет отозвана декларация о соответствии Техническому регламенту, предоставляющая право реализовывать эти виды продукции, сообщает "Вести: Приморье".

В общей сложности было исследовано 45 кг продукции. Испытания показали, что в фарше из мяса свинины присутствует не заявленная производителем ДНК домашней курицы, а в полуфабрикатах из мяса птицы (нагетсах) - ДНК свиньи.

По словам специалистов лаборатории, наличие не заявленной производителем ДНК говорит о замене части мяса более дешевым сырьем, что является свидетельством фальсификации продукции.

После получения результатов исследований информация о выявлениях внесена в государственную информационную систему в области ветеринарии «Веста», а также в государственную информационную систему раннего оповещения в области ветеринарии «Сирано». Далее сведения поступили в Центральный аппарат и территориальные управления Россельхознадзора, управления ветеринарии субъектов Российской Федерации и иные заинтересованные ведомства.

У предприятия будет отозвана декларация на серийный выпуск продукции.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]