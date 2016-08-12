Синоптики прогнозируют сильнейший ливень во Владивостоке

Последние сентябрьские выходные в Приморье ожидаются облачными и дождливыми, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт Примпогода.

Днём в субботу, 29 сентября, погоду испортят фронтальные разделы, которые будут смещаться над краем и вызовут местами небольшие и умеренные дожди. Минимальная температура составит +3…+10 °С, в горных районах +2…−3 °С, на южном побережье до +15 °С. Максимальная температура +16…+23 °С. В воскресенье, 30 сентября, ситуацию усугубит выход к побережью Приморья углубляющегося циклона. На большей территории края пройдут дожди, в южной половине сильные. Возможны грозы. Облачность и дожди ночную температуру повысят, а дневную понизят на 1–4 градуса. Тайфун «Трами» в это время будет бушевать над Японией.

Во Владивостоке в эти выходные облачно и дождливо. В субботу пройдёт небольшой и умеренный дождь. В воскресенье осадков будет больше, и их интенсивность увеличится. Не исключена гроза. Прогнозируется выпадение до 50 мм дождя. Вот только по времени "главного удара" стихии по Владивостоку интернет-сайты погоды дают разные данные.

По прогнозу сайта windguru, самый сильный дождь ожидается раним утром 30 сентября, а другой ресурс Windytv, прогнозирует, что ливень разразится около 16 часов.

Ночные значения температур в пределах +12…+15 °С. Днём не на много теплее ночи.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]