Более 200 км минполос встанут на защиту «Земли леопарда» от пожаров

Подготовка к осеннему пожароопасному периоду началась на территории национального парка «Земля леопарда» и заповедника «Кедровая падь». В этом году здесь будет обновлено 210 км минерализованных полос, которые помогут остановить распространение огня по местообитаниям редких животных, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу нацпарка "Земля леопарда"

Лесные пожары и палы – одна из причин сокращения ареала дальневосточного леопарда. В большинстве случаев причиной возгораний в местах обитания редкой кошки становятся неосторожное обращение с огнем, либо умышленные поджоги сухой травы. Неконтролируемые палы, идущие с приусадебных участков и полей весной и осенью, нередко выступают причиной пожаров на территории национального парка «Земля леопарда».



Одной из первоочередных мер подготовки к пожароопасному периоду на «Земле леопарда» выступает прокладка и подновление минерализованных полос. Ежегодно бульдозер учреждения очищает полосы от травы и сухих листьев. Такой «защитный пояс» служит опорной линией для остановки огня, а также для оперативной переброски сил и средств в ходе тушения пожара.

С прошлой недели бульдозер ежедневно расчищает заросшие участки «защитного пояса», а также производит ремонт полос там, где минполосы были размыты после сильных дождей. Тем временем основная работа по этому направлению планируется на вторую половину осени – после листопада.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]