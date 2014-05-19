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"Вести:Приморье" запустили мобильное приложение

Филиал ВГТРК/ГТРК "Владивосток" запустил официальное мобильное приложение,  в котором можно просматривать главные новости Приморского края, слушать в прямом эфире радиостанции Маяк, Вести fm и Радио России, а также смотреть online телеканалы Россия 1, Россия 24 и Восток 24. 

Ссылка на мобильное приложение в Apple Store - ЗДЕСЬ

Ссылка на мобильное приложение для Play market - ЗДЕСЬ

Интернет-сайт филиала ВГТРК ГТРК "Владивосток" существует уже 15 лет ( с 2003 по 2014 годы он располагался по адресу ptr-vlad.ru, а с 2014 года взял доменное имя vestiprim.ru). На сегодняшний день посещаемость сайта ГТРК "Владивосток" - vestiprim.ru  превышает один миллион подписчиков в месяц.  

По данным интернет-ресурса liveinternet.ru, на данный момент сайт приморских "Вестей" занимает 5 место в ТОП-10 самых популярных интернет-СМИ Приморского края и 2 место среди всех интернет-ресурсов региональных филиалов ВГТРК.

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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