Жители Владивостока пьют самое дорогое вино в стране
По данным с контрольно-кассовых чеков в магазинах Владивостока за последние двенадцать месяцев, которые "Вестям: Приморье" представил ОФД "Такском", стало понятно какое вино предпочитают пить жители краевой столицы.
Так, средняя цена за бутылку вина во Владивостоке составила 404 рубля. При этом в самом дорогом городе страны - Москве она была ниже – 389 рублей. В северной столице – 374 рубля, в Мурманске – 296 рублей. А средняя цена за бутылку вина по России 370 рублей.
В среднем на 454 рубля покупают вина владивостокцы за одну покупку в магазине. Для сравнения, средний чек на вино в других городах России: Санкт-Петербург – 434 рубля, в Омск – 345 рублей, Воронеж – всего 284 рубля.
Самыми популярными видами вина в России за последний год стали красные вина (сухие и полусладкие).
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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