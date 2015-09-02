Новости Общество Политика Интересно

QR Код этой страницы
Сегодня, 18:31
4 3

Стивен Сигал захотел стать губернатором Приморья

Стивен Сигал захотел стать губернатором Приморья

Голливудский актер Стивен Сигал, имеющий российское гражданство, предложил себя на место губернатора Приморского края. Соответствующее заявление он сделал на встрече со зрителями во Владивостоке на международном кинофестивале стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Меридианы Тихого», передает «Интерфакс» в среду, 26 сентября.

«По отцовской линии мои предки отсюда. Я хочу изучать Приморский край, видеть больше. И стать вашим губернатором», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Заявление актера вызвало овации зала, отмечает агентство.

В начале августа МИД России взял на работу Стивена Сигала. На безвозмездной основе он будет заниматься проектами в сфере культуры, искусства, науки, образования и спорта. Позже в том же месяце актер зарегистрировался в России в качестве индивидуального предпринимателя.

Сигал получил российское гражданство в ноябре 2016 года. Паспорт ему лично вручил президент Владимир Путин.

16 сентября в Приморье состоялся второй тур губернаторских выборов, в котором участвовали единоросс Андрей Тарасенко и коммунист Андрей Ищенко. На следующий день они обвинили друг друга в фальсификации избирательного процесса. По рекомендации Центризбиркома России избирательная комиссия Приморского края признала итоги голосования недействительными. Новые выборы должны состояться через три месяца.

Ваше отношение к заявлению Сигала:

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!


Источник: ИНТЕРФАКС [ www.interfax.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:

Комментариев: 4

  • Alex / Сегодня, 20:01
    № 4  
     

    Добавьте строку, не нравиться формулировка. ))) А то как у детей. Вы будете есть гречневую кашу или пшённую. А они хотели яичницу или кашу манную.

    [ Цитировать ]

  • Alex / Сегодня, 19:56
    № 3  
     

    - это глупость, пошутили и забыли. А можно оставить (это была просто шутка). А не глупость и забыли, это практически оскорбление.

    [ Цитировать ]

  • Vasya / Сегодня, 19:28
    № 2  
     

    Сигал - не уверен, а вот за Сашу Грей многие бы проголосовали.

    [ Цитировать ]

  • Александр / Сегодня, 19:23
    № 1  
     

    Двумя руками за! У него предки были от сюда.

    [ Цитировать ]







    • Школа телевидения

    В объективе: дети

    Школьное радио







    Детские Вести

    Отдых у моря