Стивен Сигал захотел стать губернатором Приморья

Голливудский актер Стивен Сигал, имеющий российское гражданство, предложил себя на место губернатора Приморского края. Соответствующее заявление он сделал на встрече со зрителями во Владивостоке на международном кинофестивале стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Меридианы Тихого», передает «Интерфакс» в среду, 26 сентября.

«По отцовской линии мои предки отсюда. Я хочу изучать Приморский край, видеть больше. И стать вашим губернатором», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Заявление актера вызвало овации зала, отмечает агентство.

В начале августа МИД России взял на работу Стивена Сигала. На безвозмездной основе он будет заниматься проектами в сфере культуры, искусства, науки, образования и спорта. Позже в том же месяце актер зарегистрировался в России в качестве индивидуального предпринимателя.

Сигал получил российское гражданство в ноябре 2016 года. Паспорт ему лично вручил президент Владимир Путин.

16 сентября в Приморье состоялся второй тур губернаторских выборов, в котором участвовали единоросс Андрей Тарасенко и коммунист Андрей Ищенко. На следующий день они обвинили друг друга в фальсификации избирательного процесса. По рекомендации Центризбиркома России избирательная комиссия Приморского края признала итоги голосования недействительными. Новые выборы должны состояться через три месяца.

Ваше отношение к заявлению Сигала: - это глупость, пошутили и забыли - Шварценеггер два срока в Калифорнии "отгубернатил" и ничего, у Сигала в Приморье тоже получится - только Ищенко, только хард-рок)) -нет четкого мнения Голосовать Результаты опроса

Источник: ИНТЕРФАКС [ www.interfax.ru ]