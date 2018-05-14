Кожемяко вылетел в Москву за перспективой стать главой Приморья - СМИ

Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко срочно вылетел в Москву для консультаций по поводу назначения кандидатом в губернаторы Приморского края. Об этом сообщает самый авторитетный сахалинский информационный интернет-канал sakhalin.info сообщают "Вести:Приморье".

Эта информация поступала после выборов, которые состоялись в крае 16 сентября, но веских оснований не нашла. Однако теперь источник Sakh.com сообщает, что перспектива ухода Олега Кожемяко в соседний регион стала более реальной. Завтра в рамках Дальневосточного медиасаммита губернатор должен был участвовать в пресс-конференции вместе с министром по развитию Дальнего Востока Александром Козловым, однако Козлов будет отвечать на вопросы журналистов один.

Напомним, два тура выборов губернатора Приморского края не определили победителя из-за множественных нарушений. ЦИК рекомендовал местному избиркому признать выборы недействительными, что и было сделано, и теперь на 16 декабря там назначены новые выборы, в которых будут уже новые кандидаты.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]