Стивен Сигал не сможет стать губернатором Приморья

Стивен Сигал намерен стать губернатором Приморского края. Об этом спецпредставитель МИД России по российско-американским гуманитарным связям заявил во Владивостоке на международном кинофестивале "Меридианы Тихого", передает телеканал "Россия 24".

"Я хочу изучать Приморский край, видеть больше и стать вашим губернатором", — так актер ответил на вопрос одного из зрителей: не хочет ли он возглавить Приморье.

Однако у Сигала нет шансов побороться за кресло губернатора региона. По закону, руководителем Приморья не может стать россиянин, имеющий второе гражданство. У Стивена Сигала, кроме российского есть гражданство США и Сербии.

Вопрос о том, кто возглавит Приморский край, стал актуален после отмены итогов выборов главы региона. Во втором туре 16 сентября кандидаты обвинили друг друга в нарушениях закона, и краевой избирком отменил результаты голосования. Новые выборы губернатора Приморья должны состояться не позднее 16 декабря.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]