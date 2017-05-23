Стивен Сигал не сможет стать губернатором Приморья
Стивен Сигал намерен стать губернатором Приморского края. Об этом спецпредставитель МИД России по российско-американским гуманитарным связям заявил во Владивостоке на международном кинофестивале "Меридианы Тихого", передает телеканал "Россия 24".
"Я хочу изучать Приморский край, видеть больше и стать вашим губернатором", — так актер ответил на вопрос одного из зрителей: не хочет ли он возглавить Приморье.
Однако у Сигала нет шансов побороться за кресло губернатора региона. По закону, руководителем Приморья не может стать россиянин, имеющий второе гражданство. У Стивена Сигала, кроме российского есть гражданство США и Сербии.
Вопрос о том, кто возглавит Приморский край, стал актуален после отмены итогов выборов главы региона. Во втором туре 16 сентября кандидаты обвинили друг друга в нарушениях закона, и краевой избирком отменил результаты голосования. Новые выборы губернатора Приморья должны состояться не позднее 16 декабря.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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