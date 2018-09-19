Памфилова посоветовала недовольным отменой итогов выборам в Приморье экспертам застрелиться
Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила о том, что вместо отмены итогов выборов в Приморье невозможно было просто пересчитать голоса, и выразила гнев по поводу иного мнения экспертов, передает «Дождь».
Она сообщила, что все документы со списками избирателей и протоколами более чем на сутки «оказались абсолютно безнадзорными, бесконтрольными».
«Мешки [были] свалены: ни печати, ни подписи. И когда горе-эксперты, некоторые аналитики нагло врут в СМИ, что можно было это пересчитать, пусть застрелятся за свою ложь», — посоветовала она.
17 сентября кандидаты в губернаторы Приморья Андрей Тарасенко от «Единой России» и Андрей Ищенко от КПРФ обвинили друг друга в фальсификации избирательного процесса. Победу, согласно данным ЦИК, во втором туре одержал единоросс. Впоследствии выяснилось, что в ТИК Советского района Владивостока важные документы остались без контроля. Памфилова предложила рекомендовать комиссии Приморского края признать результаты второго тура выборов недействительными.
Новые выборы в регионе должны пройти до 16 декабря.
Источник: ЛЕНТА.ru [ www.lenta.ru ]
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