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Вчера, 23:11
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Бетон с уникальными характеристиками изобрели в Приморье

Бетон с уникальными характеристиками изобрели в Приморье

Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ)  создали новый вид бетона. Он долговечный и устойчивый к износу, экономичен и экологически безопасен."Вести:Приморье" сообщают об этом со ссылкой на пресс-службу ДВФУ.

В первую очередь, этот бетон может быть востребован при строительстве взлетно-посадочных полос аэродромов. Уникальность разработки уже подтверждена патентом.

Новый композит прочнее знакомых составов на 46% и может выдерживать повышенное давление шасси взлетающих и приземляющихся самолетов. Технология позволяет работать с бетоном даже при отрицательных температурах воздуха.

Научная школа по разработке композитов для специальных сооружений была основана в Учебном военном центре ДВФУ. На счету научной школы сверхпрочный материал для строительства сооружений спецназначения, фибробетон с волокнами в качестве армирующего материала, новые бетоны различного состава для защитных и гидротехнических сооружений, а также строительства в условиях Арктики....
Источник: https://newinform.com/138434-inzhenery-iz-vladivostoka-razrabotali-sverkhprochnyi-beton

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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