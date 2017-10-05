Андрей Тарасенко попросил у Президента страны новую работу

Экс-врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко попросился у президента России Владимира Путина на новую работу, сообщает "Вести: Приморье".

Об этом глава государства сообщил во время рабочей встречи с Олегом Кожемяко, губернатором Сахалинской области.

Путин: Тарасенко попросился на новую работу, понятно, в связи с чем. Выборы в Приморье должны примерно через два месяца пройти. Такой важный регион как Приморский край нельзя без руководителя даже на день оставить. Поэтому я должен назначить вас на должность врио губернатора, если вы точно решились на такой шаг.

Кожемяко: Хорошо, Владимир Владимирович.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]