Путин назвал ситуацию с выборами в Приморье нормальной
Президент России Владимир Путин на встрече с Олегом Кожемяко не согласился с его оценкой ситуации с выборами в Приморье.
В ходе беседы губернатор Сахалинской области Кожемяко сообщил Путину, что родился и вырос в Приморском крае, работал там, а также представлял регион в Совете Федерации. Ситуацию с прошедшими в регионе выборами, результаты которых местный избирком признал недействительными, он назвал "не очень хорошей".
"Почему нехорошая? Нормальная ситуация", — не согласился с ним Путин.
Кожемяко ответил, что, несмотря на то, что он является действующим губернатором Сахалина, все же просит у президента разрешение принять участие в выборах главы Приморского края.
Путин поддержал решение и сообщил, что назначит его исполняющим обязанности губернатора Приморья, и будет искать ему замену во главе Сахалина.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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