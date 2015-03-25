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Путин назвал ситуацию с выборами в Приморье нормальной

Путин назвал ситуацию с выборами в Приморье нормальной

Президент России Владимир Путин на встрече с Олегом Кожемяко не согласился с его оценкой ситуации с выборами в Приморье.

В ходе беседы губернатор Сахалинской области Кожемяко сообщил Путину, что родился и вырос в Приморском крае, работал там, а также представлял регион в Совете Федерации. Ситуацию с прошедшими в регионе выборами, результаты которых местный избирком признал недействительными, он назвал "не очень хорошей".
"Почему нехорошая? Нормальная ситуация", — не согласился с ним Путин.
Кожемяко ответил, что, несмотря на то, что он является действующим губернатором Сахалина, все же просит у президента разрешение принять участие в выборах главы Приморского края.
Путин поддержал решение и сообщил, что назначит его исполняющим обязанности губернатора Приморья, и будет искать ему замену во главе Сахалина.



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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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Комментариев: 1

  • житель / Сегодня, 08:27
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    идиот построивший идиотократию

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