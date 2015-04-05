Олег Кожемяко назначен врио губернатора Приморья. Как это было

Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко назначен врио главы Приморского края по итогам его встречи с президентом Владимиром Путиным. Кожемяко сменил на этом посту Андрея Тарасенко, и выразил желание принять участие в выборах губернатора Приморья, которые должны пройти до 16 декабря.

В разные годы он был губернатором Корякского автономного округа, Амурской и Сахалинской областей.

"Вести:Приморье" со ссылкой на сайт kremlin.ru публикует стенограмму рабочей встречи Владимира Путина с Олегом Кожемяко:

В.Путин: Олег Николаевич, тема нашей встречи традиционная – социально-экономическое положение на Сахалине.

В целом ситуация известна, везде есть вопросы, которые подлежат решению, особому вниманию со стороны руководства и страны, и субъекта Федерации. Но в целом ситуация на Сахалине хорошая и даже выгодно отличается от многих других субъектов Российской Федерации, в том числе на Дальнем Востоке.

Тем не менее проблемные вопросы всё равно остаются, давайте сегодня об этом тоже поговорим.

О.Кожемяко: Хорошо.

Правильно, Владимир Владимирович, у нас растёт демография, я докладывал на президиуме [Госсовета] во Владивостоке о социально-экономическом положении.

Хотелось бы коротко доложить о федеральной целевой программе развития Курил. Как Вы знаете, она переутверждена на [период] 2016–2025 годов в размере 72 миллиардов [рублей], идёт её плановое выполнение.

На сегодняшний день освоено 20,3 миллиарда рублей: 8,7 – из регионального бюджета, 2,6 – из федерального. Это прокладка оптового волокна: «Ростелеком» закончит прокладку уже в конце этого года, такие они взяли обязательства. И часть средств инвесторов. Идёт строительство рыбоперерабатывающих заводов на Шикотане: один сдаётся в октябре, другой будет на следующий год сдаваться. Соответственно, требуется жильё для работников, требуется социальная инфраструктура, детские садики, требуются дороги.

Кроме того, на встрече с Вами Вы поддержали идею о переносе посёлка Горное на Курилах и строительство автодороги до [села] Горячие Ключи, строительство объектов социальной инфраструктуры.

Сейчас необходимо немножко изменить программу, ФЦП [развития] Курил, расширить её, с тем чтобы была возможность выполнить все эти пожелания населения и решить те вопросы, которые сейчас возникли. Поэтому хотелось бы её актуализировать, и я бы уже после Вашего поручения с Правительством на месте доработал.

Думаю, что это дало бы жителям дополнительные возможности жить в лучших условиях, иметь гарантированную работу, иметь социальную инфраструктуру – и для работников рыбной отрасли, для бюджетников, для военных. Это положительно сказалось бы на развитии всех Курильских островов.

В.Путин: Хорошо. Давайте поговорим об этом чуть позже поподробнее.

О.Кожемяко: Владимир Владимирович, будучи во Владивостоке на форуме, я, как человек, который родился в Приморье, вырос там и начинал работать, конечно, смотрел на ситуацию, которая там возникла, она не очень хорошая.

В.Путин: Что Вы имеете в виду?

О.Кожемяко: Я имею в виду ситуацию, связанную с выборами.

В.Путин: Почему нехорошая? Нормальная ситуация.

О.Кожемяко: Нормальная ситуация. Но в целом потенциал, который есть у Приморского края, – он достаточно большой, это самый густонаселённый регион на Дальнем Востоке. То есть, безусловно, есть и экономика определённая, и есть рыбохозяйственный комплекс, сельское хозяйство развитое, стратегическое расположение Дальнего Востока к странам АТР.

В.Путин: Конечно, это ключевая территория.

О.Кожемяко: Да. И, безусловно, очень много было сделано в рамках [подготовки к форуму АТЭС] в 2012 году, особенно Владивосток и ближайшие окрестности преобразились.

Конечно, у населения большие ожидания, ожидания перемен к лучшему. И, видя эту ситуацию, понимая экономическую составляющую, имея определённый опыт работы в субъектах, безусловно, хотелось бы согласовать с Вами, в силу того что я сейчас действующий губернатор Сахалина, возможность участия в выборах губернатора Приморского края – с тем чтобы оправдать и ожидания жителей, и действительно сделать так, чтобы динамика развития соответствовала тем задачам, которые сегодня стоят перед Дальним Востоком.

Это, безусловно, и выполнение указов, которые затрагивают все сферы деятельности. Здесь, конечно, потребуется совместная работа: и органов федеральной власти, безусловно, и Ваша поддержка, и само желание населения жить лучше, перемен к лучшему. Поэтому хотел бы с Вами согласовать такие решения.

В.Путин: То есть, я Вас правильно понял, Олег Николаевич, что Вы хотите принять участие в выборах губернатора Приморского края?

О.Кожемяко: Да, Владимир Владимирович.

В.Путин: Хорошо.

О.Кожемяко: Родной мой край, поэтому да.

В.Путин: Вы там родились?

О.Кожемяко: Родился и вырос, и учился, и работал. Делал первые шаги: был и депутатом, членом Совета Федерации оттуда, то есть край мне знакомый.

В.Путин: Вы были членом Совета Федерации от Приморья?

О.Кожемяко: Да.

В.Путин: Понятно. То есть Ваш родной дом.

О.Кожемяко: Поддерживаю отношения с одноклассниками, с теми, с кем учился, занимался спортом, с кем работал.

То есть для меня эта ситуация, конечно, была несколько, так скажем, не то что тревожная, но, думаю, что весь свой опыт, знания, силы я мог бы применить – безусловно, при поддержке.

В.Путин: Хотите вернуться домой?

О.Кожемяко: В принципе, да.

В.Путин: Олег Николаевич, у Вас действительно большой опыт и весьма позитивный. Вы ведь были руководителем Корякского округа на Камчатке, потом успешно отработали в качестве губернатора в Амурской области, и вот уже несколько лет, три года, Вы работаете на Сахалине, и тоже с хорошими показателями каждый год заканчивается.

Что ж, если Вы хотите попробовать свои силы с большим объёмом работы… Безусловно, Приморье – это больший объём работы, без всяких сомнений, это очень перспективный, стратегически важный для России регион, Приморский край.

Вы видите, сколько мы прилагаем усилий в последнее время, для того чтобы поддержать там соответствующий уровень производства, создать для людей комфортные условия. Это касается и тарифов на электроэнергию во многих субъектах на Дальнем Востоке, это касается других ключевых направлений деятельности: инфраструктуры, образования, здравоохранения. Разумеется, там ещё очень много проблем, на которые мы должны обратить особое внимание, имея в виду значимость этой территории.

Я не возражаю, пожалуйста. Но только есть одно обстоятельство, которое мы с Вами должны учитывать: месяца через два выборы должны быть…

О.Кожемяко: Короткий очень промежуток.

В.Путин: Да, но в чём вопрос – вопрос в том, что такой важный регион, как Приморье, не может оставаться без руководства. Исполняющий обязанности Тарасенко уже попросился на другую работу – и понятно почему. Оставлять такую значимую территорию, такой важный для страны регион, как Приморский край, без руководства, невозможно не только на два месяца – на один день невозможно.

Поэтому нужно будет принимать административные решения, связанные и с руководством Сахалина, Сахалинской области, и с руководством Приморского края. Если Вы для себя такое решение приняли окончательно, тогда я должен буду назначить Вас исполняющим обязанности руководителя Приморского края и, соответственно, решать вопрос по Сахалину. Это окончательное решение?

О.Кожемяко: Я готов, и это выверенное решение с пониманием того, что предстоит очень много работы, предстоит оправдать большое желание людей перемен к лучшему, но тем не менее я готов.

В.Путин: Хорошо. Я желаю Вам удачи.

О.Кожемяко: Спасибо.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]