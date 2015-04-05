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Олег Кожемяко назначен врио губернатора Приморья. Как это было

Олег Кожемяко назначен врио губернатора Приморья. Как это было

Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко назначен врио главы Приморского края по итогам его встречи с президентом Владимиром Путиным. Кожемяко сменил на этом посту Андрея Тарасенко, и выразил желание принять участие в выборах губернатора Приморья, которые должны пройти до 16 декабря.

В разные годы он был губернатором Корякского автономного округа, Амурской и Сахалинской областей. 

"Вести:Приморье" со ссылкой на сайт kremlin.ru публикует стенограмму рабочей встречи Владимира Путина с Олегом Кожемяко:

В.Путин: Олег Николаевич, тема нашей встречи традиционная – социально-экономическое положение на Сахалине.

В целом ситуация известна, везде есть вопросы, которые подлежат решению, особому вниманию со стороны руководства и страны, и субъекта Федерации. Но в целом ситуация на Сахалине хорошая и даже выгодно отличается от многих других субъектов Российской Федерации, в том числе на Дальнем Востоке.

Тем не менее проблемные вопросы всё равно остаются, давайте сегодня об этом тоже поговорим.

О.Кожемяко: Хорошо.

Правильно, Владимир Владимирович, у нас растёт демография, я докладывал на президиуме [Госсовета] во Владивостоке о социально-экономическом положении.

Хотелось бы коротко доложить о федеральной целевой программе развития Курил. Как Вы знаете, она переутверждена на [период] 2016–2025 годов в размере 72 миллиардов [рублей], идёт её плановое выполнение.

На сегодняшний день освоено 20,3 миллиарда рублей: 8,7 – из регионального бюджета, 2,6 – из федерального. Это прокладка оптового волокна: «Ростелеком» закончит прокладку уже в конце этого года, такие они взяли обязательства. И часть средств инвесторов. Идёт строительство рыбоперерабатывающих заводов на Шикотане: один сдаётся в октябре, другой будет на следующий год сдаваться. Соответственно, требуется жильё для работников, требуется социальная инфраструктура, детские садики, требуются дороги.

Кроме того, на встрече с Вами Вы поддержали идею о переносе посёлка Горное на Курилах и строительство автодороги до [села] Горячие Ключи, строительство объектов социальной инфраструктуры.

Сейчас необходимо немножко изменить программу, ФЦП [развития] Курил, расширить её, с тем чтобы была возможность выполнить все эти пожелания населения и решить те вопросы, которые сейчас возникли. Поэтому хотелось бы её актуализировать, и я бы уже после Вашего поручения с Правительством на месте доработал.

Думаю, что это дало бы жителям дополнительные возможности жить в лучших условиях, иметь гарантированную работу, иметь социальную инфраструктуру – и для работников рыбной отрасли, для бюджетников, для военных. Это положительно сказалось бы на развитии всех Курильских островов.

В.Путин: Хорошо. Давайте поговорим об этом чуть позже поподробнее.

О.Кожемяко: Владимир Владимирович, будучи во Владивостоке на форуме, я, как человек, который родился в Приморье, вырос там и начинал работать, конечно, смотрел на ситуацию, которая там возникла, она не очень хорошая.

В.Путин: Что Вы имеете в виду?

О.Кожемяко: Я имею в виду ситуацию, связанную с выборами.

В.Путин: Почему нехорошая? Нормальная ситуация.

О.Кожемяко: Нормальная ситуация. Но в целом потенциал, который есть у Приморского края, – он достаточно большой, это самый густонаселённый регион на Дальнем Востоке. То есть, безусловно, есть и экономика определённая, и есть рыбохозяйственный комплекс, сельское хозяйство развитое, стратегическое расположение Дальнего Востока к странам АТР.

В.Путин: Конечно, это ключевая территория.

О.Кожемяко: Да. И, безусловно, очень много было сделано в рамках [подготовки к форуму АТЭС] в 2012 году, особенно Владивосток и ближайшие окрестности преобразились.

Конечно, у населения большие ожидания, ожидания перемен к лучшему. И, видя эту ситуацию, понимая экономическую составляющую, имея определённый опыт работы в субъектах, безусловно, хотелось бы согласовать с Вами, в силу того что я сейчас действующий губернатор Сахалина, возможность участия в выборах губернатора Приморского края – с тем чтобы оправдать и ожидания жителей, и действительно сделать так, чтобы динамика развития соответствовала тем задачам, которые сегодня стоят перед Дальним Востоком.

Это, безусловно, и выполнение указов, которые затрагивают все сферы деятельности. Здесь, конечно, потребуется совместная работа: и органов федеральной власти, безусловно, и Ваша поддержка, и само желание населения жить лучше, перемен к лучшему. Поэтому хотел бы с Вами согласовать такие решения.

В.Путин: То есть, я Вас правильно понял, Олег Николаевич, что Вы хотите принять участие в выборах губернатора Приморского края?

О.Кожемяко: Да, Владимир Владимирович.

В.Путин: Хорошо.

О.Кожемяко: Родной мой край, поэтому да.

В.Путин: Вы там родились?

О.Кожемяко: Родился и вырос, и учился, и работал. Делал первые шаги: был и депутатом, членом Совета Федерации оттуда, то есть край мне знакомый.

В.Путин: Вы были членом Совета Федерации от Приморья?

О.Кожемяко: Да.

В.Путин: Понятно. То есть Ваш родной дом.

О.Кожемяко: Поддерживаю отношения с одноклассниками, с теми, с кем учился, занимался спортом, с кем работал.

То есть для меня эта ситуация, конечно, была несколько, так скажем, не то что тревожная, но, думаю, что весь свой опыт, знания, силы я мог бы применить – безусловно, при поддержке.

В.Путин: Хотите вернуться домой?

О.Кожемяко: В принципе, да.

В.Путин: Олег Николаевич, у Вас действительно большой опыт и весьма позитивный. Вы ведь были руководителем Корякского округа на Камчатке, потом успешно отработали в качестве губернатора в Амурской области, и вот уже несколько лет, три года, Вы работаете на Сахалине, и тоже с хорошими показателями каждый год заканчивается.

Что ж, если Вы хотите попробовать свои силы с большим объёмом работы… Безусловно, Приморье – это больший объём работы, без всяких сомнений, это очень перспективный, стратегически важный для России регион, Приморский край.

Вы видите, сколько мы прилагаем усилий в последнее время, для того чтобы поддержать там соответствующий уровень производства, создать для людей комфортные условия. Это касается и тарифов на электроэнергию во многих субъектах на Дальнем Востоке, это касается других ключевых направлений деятельности: инфраструктуры, образования, здравоохранения. Разумеется, там ещё очень много проблем, на которые мы должны обратить особое внимание, имея в виду значимость этой территории.

Я не возражаю, пожалуйста. Но только есть одно обстоятельство, которое мы с Вами должны учитывать: месяца через два выборы должны быть…

О.Кожемяко: Короткий очень промежуток.

В.Путин: Да, но в чём вопрос – вопрос в том, что такой важный регион, как Приморье, не может оставаться без руководства. Исполняющий обязанности Тарасенко уже попросился на другую работу – и понятно почему. Оставлять такую значимую территорию, такой важный для страны регион, как Приморский край, без руководства, невозможно не только на два месяца – на один день невозможно.

Поэтому нужно будет принимать административные решения, связанные и с руководством Сахалина, Сахалинской области, и с руководством Приморского края. Если Вы для себя такое решение приняли окончательно, тогда я должен буду назначить Вас исполняющим обязанности руководителя Приморского края и, соответственно, решать вопрос по Сахалину. Это окончательное решение?

О.Кожемяко: Я готов, и это выверенное решение с пониманием того, что предстоит очень много работы, предстоит оправдать большое желание людей перемен к лучшему, но тем не менее я готов.

В.Путин: Хорошо. Я желаю Вам удачи.

О.Кожемяко: Спасибо.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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