Приморцы не боятся брать ипотеку на покупку квартир и земельных участков

Аналитики Управления Росреестра по Приморскому краю подвели итоги количества регистрационных записей об ипотеке, внесенных в Единый государственный реестр недвижимости, сообщает "Вести: Приморье".

Спрос на ипотеку в Приморском крае не уменьшается. Более того, приморские регистраторы констатируют динамику увеличения общего количество регистрационных записей об ипотеке, внесенных в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), в этом году.

За 8 месяцев 2018 года в ЕГРН внесено 20083 регистрационных записи. При этом в аналогичном периоде прошлого года их количество было значительно меньше и составило 14978 записей. На 41% в текущем году увеличилось количество регистрационных записей об ипотеке жилых помещений (12668), тогда как в аналогичном периоде прошлого года в ЕГРН было внесено 8955 записей.

На 32,2% больше, чем в январе-сентябре 2017г., выросло количество рег. записей об ипотеке жилья, приобретенного за счет кредитных средств.

Почти на 30% увеличилось количество нежилых зданий, сооружений и помещений, взятых приморцами в ипотеку. Общее количество за 8 мес. 2018 года составило 3444 регистрационных записи (2681 -за аналогичный период прошлого года).

Управление Росреестра по Приморскому краю напоминает, что с 1 июля 2018 года введены в оборот электронные ипотечные закладные. Соответствующие изменения внесены Федеральным законом от 25.11.2017 N 328-ФЗ в Федеральный закон «Об ипотеке (залоге недвижимости)» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Введение электронной закладной обеспечит условия для перехода на полностью электронный документооборот при приобретении жилья по сделкам, совершаемым с привлечением ипотечных средств

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]