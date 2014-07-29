Приморцы не боятся брать ипотеку на покупку квартир и земельных участков
Аналитики Управления Росреестра по Приморскому краю подвели итоги количества регистрационных записей об ипотеке, внесенных в Единый государственный реестр недвижимости, сообщает "Вести: Приморье".
Спрос на ипотеку в Приморском крае не уменьшается. Более того, приморские регистраторы констатируют динамику увеличения общего количество регистрационных записей об ипотеке, внесенных в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), в этом году.
За 8 месяцев 2018 года в ЕГРН внесено 20083 регистрационных записи. При этом в аналогичном периоде прошлого года их количество было значительно меньше и составило 14978 записей. На 41% в текущем году увеличилось количество регистрационных записей об ипотеке жилых помещений (12668), тогда как в аналогичном периоде прошлого года в ЕГРН было внесено 8955 записей.
На 32,2% больше, чем в январе-сентябре 2017г., выросло количество рег. записей об ипотеке жилья, приобретенного за счет кредитных средств.
Почти на 30% увеличилось количество нежилых зданий, сооружений и помещений, взятых приморцами в ипотеку. Общее количество за 8 мес. 2018 года составило 3444 регистрационных записи (2681 -за аналогичный период прошлого года).
Управление Росреестра по Приморскому краю напоминает, что с 1 июля 2018 года введены в оборот электронные ипотечные закладные. Соответствующие изменения внесены Федеральным законом от 25.11.2017 N 328-ФЗ в Федеральный закон «Об ипотеке (залоге недвижимости)» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Введение электронной закладной обеспечит условия для перехода на полностью электронный документооборот при приобретении жилья по сделкам, совершаемым с привлечением ипотечных средств
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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