Стали известны первые планы Кожемяко на посту главы Приморья

В пятницу, 28 сентября, в администрации Приморского края состоится представление временно исполняющего обязанности губернатора Приморского края Олега Кожемяко руководителям и представителям федеральных, краевых, муниципальных органов власти, общественных организаций Приморского края. Ожидается, что в четверг в Москве новый руководитель Приморья проведет ряд рабочих встреч с представителями федеральных органов власти и в ночь на пятницу вылетит во Владивосток, сообщают "Вести:Приомрье" со ссылкой на источники в администрации Приморского края.

Напомним, что 26 сентября в ходе рабочей встречи с Президентом РФ Владимиром Путиным губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко попросил главу государства согласовать его кандидатуру для участия в выборах губернатора Приморского края. По итогам встречи Президент назначил Кожемяко врио губернатором Приморского края.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]