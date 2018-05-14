Стали известны первые планы Кожемяко на посту главы Приморья
В пятницу, 28 сентября, в администрации Приморского края состоится представление временно исполняющего обязанности губернатора Приморского края Олега Кожемяко руководителям и представителям федеральных, краевых, муниципальных органов власти, общественных организаций Приморского края. Ожидается, что в четверг в Москве новый руководитель Приморья проведет ряд рабочих встреч с представителями федеральных органов власти и в ночь на пятницу вылетит во Владивосток, сообщают "Вести:Приомрье" со ссылкой на источники в администрации Приморского края.
Напомним, что 26 сентября в ходе рабочей встречи с Президентом РФ Владимиром Путиным губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко попросил главу государства согласовать его кандидатуру для участия в выборах губернатора Приморского края. По итогам встречи Президент назначил Кожемяко врио губернатором Приморского края.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
27.09.2018 Памфилова удовлетворена отставкой Тарасенко с поста врио губернатора Приморья
-
27.09.2018 Путин назвал ситуацию с выборами в Приморье нормальной
-
27.09.2018 Андрей Тарасенко попросил у Президента страны новую работу
-
27.09.2018 Олег Кожемяко назначен врио губернатора Приморского края
-
26.09.2018 Кожемяко вылетел в Москву за перспективой стать главой Приморья - СМИ
-
14.05.2018 Кожемяко, Шпорт и Тарасенко вошли в ТОП-3 самых богатых губернаторов Дальнего Востока
Добавить комментарий