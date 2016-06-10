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Новые выборы губернатора Приморья назначат 16 октября

Новые выборы губернатора Приморья назначат 16 октября

Депутаты законодательного собрания Приморского края 16 октября проведут внеочередное заседание, где рассмотрят вопрос о назначении даты новых выборов губернатора Приморья, сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" председатель комитета по региональной политике и законности Законодательного собрания Приморского края Джамбулат Текиев.

 "16 октября мы проведем внеочередное заседание, где назначим дату выборов", - сообщил Д.Текиев.

 Как сообщалось, новые выборы в Приморье пройдут в 2018 году. Их необходимость возникла после того, как из-за многочисленных нарушений ЦИК России отменила результаты второго тура выборов губернатора Приморского края, состоявшиеся 16 сентября.

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Источник: ИНТЕРФАКС [ www.interfax.ru ]

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