Новые выборы губернатора Приморья назначат 16 октября
Депутаты законодательного собрания Приморского края 16 октября проведут внеочередное заседание, где рассмотрят вопрос о назначении даты новых выборов губернатора Приморья, сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" председатель комитета по региональной политике и законности Законодательного собрания Приморского края Джамбулат Текиев.
"16 октября мы проведем внеочередное заседание, где назначим дату выборов", - сообщил Д.Текиев.
Как сообщалось, новые выборы в Приморье пройдут в 2018 году. Их необходимость возникла после того, как из-за многочисленных нарушений ЦИК России отменила результаты второго тура выборов губернатора Приморского края, состоявшиеся 16 сентября.
Источник: ИНТЕРФАКС [ www.interfax.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
26.09.2018 Дату новых выборов губернатора Приморья должны определить до середины октября
-
14.05.2018 В Приморье определена дата выборов губернатора
-
10.06.2016 Выборы в Законодательное Собрание Приморья назначены на 18 сентября
-
08.06.2018 Досрочные выборы губернатора Приморья пройдут 9 сентября
-
21.09.2018 В ЦИК заявили, что обращение Ищенко в суд не помешает назначению новых выборов в Приморье
-
21.11.2017 Депутаты обсудят ситуацию, сложившуюся во время снегопада на дорогах Владивостока
Добавить комментарий