Александр Ролик прокомментировал назначение Олега Кожемяко главой Приморья

Председатель Законодательного собрания Приморского края Александр Ролик в эксклюзивном интервью "Вести:Приморье" рассказал о своем отношении к назначению временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края Олега Кожемяко.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]