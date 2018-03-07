Александр Ролик прокомментировал назначение Олега Кожемяко главой Приморья
Председатель Законодательного собрания Приморского края Александр Ролик в эксклюзивном интервью "Вести:Приморье" рассказал о своем отношении к назначению временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края Олега Кожемяко.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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