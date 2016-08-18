Предприниматель из Владивостока доверился малознакомому москвичу и пострадал на 300 тысяч рублей

Полицейские проводят проверку по факту сообщения жителя Владивостока о мошеннических действиях со стороны малознакомого гражданина, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт newsvl.ru.

Житель пригорода сообщил полиции, что предоставляет услуги по поставке запчастей на автомобили по всей стране. С ним на связь вышел малознакомый гражданин, который ранее делал у него небольшие заказы, и предложил новую сделку. Житель Москвы попросил выслать ему груз различных автозапчастей, но добавил, что деньги он сможет перечислить только после получения груза. Мужчина поверил своему бывшему клиенту и отправил ему груз общей стоимостью около 300 тысяч рублей.

Когда злоумышленник получил товар, то отключил телефон и больше не выходил на связь. Потерпевший понял, что стал жертвой мошенничества, поэтому сообщил о происшествии в полицию.

Мужчина передал данные получателя запчастей, а стражи порядка приступили к проверке по факту случившегося. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.