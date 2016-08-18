Новости Экономика Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 14:29
  0

Предприниматель из Владивостока доверился малознакомому москвичу и пострадал на 300 тысяч рублей

Предприниматель из Владивостока доверился малознакомому москвичу и пострадал на 300 тысяч рублей

Полицейские проводят проверку по факту сообщения жителя Владивостока о мошеннических действиях со стороны малознакомого гражданина, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт newsvl.ru.

Житель пригорода сообщил полиции, что предоставляет услуги по поставке запчастей на автомобили по всей стране. С ним на связь вышел малознакомый гражданин, который ранее делал у него небольшие заказы, и предложил новую сделку. Житель Москвы попросил выслать ему груз различных автозапчастей, но добавил, что деньги он сможет перечислить только после получения груза. Мужчина поверил своему бывшему клиенту и отправил ему груз общей стоимостью около 300 тысяч рублей.

Когда злоумышленник получил товар, то отключил телефон и больше не выходил на связь. Потерпевший понял, что стал жертвой мошенничества, поэтому сообщил о происшествии в полицию.

Мужчина передал данные получателя запчастей, а стражи порядка приступили к проверке по факту случившегося. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:






Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря