Минсельхоз шокировал приморских производителей морских деликатесов
Минсельхоз предложило производителям новый порядок отчетности об объеме выпуска в естесственную среду объектов аквакультуры, он вызвал у специалистов Ассоциации марикультурных организаций Приморского края настоящий шок, сообщает "Вести: Приморье".
Согласно проекту приказа Минсельхоза РФ от 25.11.2014 г. № 471»., предприятиям аквакультуры предлагается осуществлять подсчет количества личинок донных беспозвоночных и спорофитов водорослей, которые используются для выращивания объектов аквакультуры в ручную. Речь идеть о десятках миллионов личинок.
В настоящее время практически все приморские предприятия морской аквакультуры используют технологию сбора личинок морских гидробионтов (трепанг, устрица, мидия и т. д.) путем их оседания на специальные коллекторы в естественной среде обитания. Речь здесь идет о миллионах и даже десятках миллионов собираемых личинок на одном предприятии. Далее они выращиваются в специальных садках в естественной среде обитания. Причем по причине природно-климатических факторов, таких как опреснение воды, шторма, регулярные нашествия морской звезды, питающейся этими личинками, значительная их часть в последствие гибнет.
Посчитать даже примерно количество осевших личинок, размер которых составляет около 10 мм, вручную технически невозможно и потребует выделения значительного числа рабочих рук. Кроме этого, ситуация осложняется тем, что нет информации о наличии официально утвержденных методик подсчета этих личинок, говорится в пресс-релизе Ассоциации марикультурных организаций Приморского края.
По мнению экспертов Ассоциации марикультурных организаций Приморского края (АМКОР), при отсутствии информации о методиках подсчета, учитывая огромную трудоемкость подсчета личинок вручную, предприятия марикультуры будут вынуждены значительную часть времени тратить не на выращивание объектов аквакультуры и, соответственно, подъем отрасли, а на бесполезную статистическую работу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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