Приморцев пугают наводнением в октябре
Появилась угроза выхода, 25 по счету тайфуна, на Приморский край. Если это подтвердится, то у нас будет наводнение в октября, с таким "экстремальным" прогнозом вытсупил сайт Маглипогода.
"Пока на данный момент все складывается так, что тайфун зайдет в Японское море. Это вам уже будет не Манхут и не Трами. А этот тайфун уже возможно будет представлять угрозу для Приморья. Пока это предварительно и не точно. Но все же угроза появилась, и я ее озвучиваю сразу. Как только буду уверен и будет возможность написать, сразу об этом сделаю предупреждение!", - комментирует свой прогноз эксперт сайта Руслан Юрковский.
Ранее сообщалось, что тайфун «Трами» может принести сильный ветер в Приморье.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
25.08.2016 Тайфун "Лионрок" продолжает набирать силу
-
16.08.2018 Вместо супертайфуна Приморью пророчат два мощных тайфуна
-
23.08.2016 Угроза мощного тайфуна назревает на Дальнем Востоке
-
06.07.2018 Тайфун "Мария" может достичь очень большой силы и вызвать разрушения на своем пути
-
05.08.2017 Тайфун Нору на Приморский край не пойдет-маглипогода
-
17.08.2018 Угроза мощного тайфуна назревает на Дальнем Востоке России (карта погоды)
Добавить комментарий