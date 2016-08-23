Приморцев пугают наводнением в октябре

Появилась угроза выхода, 25 по счету тайфуна, на Приморский край. Если это подтвердится, то у нас будет наводнение в октября, с таким "экстремальным" прогнозом вытсупил сайт Маглипогода.

"Пока на данный момент все складывается так, что тайфун зайдет в Японское море. Это вам уже будет не Манхут и не Трами. А этот тайфун уже возможно будет представлять угрозу для Приморья. Пока это предварительно и не точно. Но все же угроза появилась, и я ее озвучиваю сразу. Как только буду уверен и будет возможность написать, сразу об этом сделаю предупреждение!", - комментирует свой прогноз эксперт сайта Руслан Юрковский.

Ранее сообщалось, что тайфун «Трами» может принести сильный ветер в Приморье.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]