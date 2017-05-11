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Звездная дорожка XVI "Меридианов" на "Восток 24"

Звездная дорожка XVI

Сегодня во Владивостоке завершается кинофестиваль стран АТР «Меридианы Тихого». По синей дорожке, которая уже постелена у кинотеатра «Океан», пройдут российские и иностранные актёры. Увидеть прогулку звёзд можно будет на телеканале «Восток 24». Прямая трансляция начнётся в 18:00. 

Для того чтобы смотреть #восток24 прямо на экране смартфона установите приложение «ГТРК Владивосток».

Скачать его можно уже сейчас в AppStore и Playмаркет.

Увидеть телеканал можно и в эфире самых популярных на Дальнем Востоке кабельных сетей: "Ростелеком" (25 канал), "Подряд" (38 канал),  "Владлинк" (цифровое кабельное - 36 канал, аналоговое кабельное - 53 канал, IPTV - 30 канал) и "Альянс Телеком" (195 канал), "Redcom". Номер канала уточняйте у своего телевизионного провайдера.

С сентября телеканал «Восток 24» доступен на платформе самого популярного российского интернет-ресурса - Яндекс ТВ. С телепрограммой ТК "Восток 24" можно ознакомится по ссылке tv.yandex.ru .

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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