Олег Кожемяко прилетел во Владивосток и дал эксклюзивное интервью "Вестям: Приморье"

Врио губернатора Приморья прилетел во Владивосток. В аэропорту он ответил на вопросы съемочный группы "Вестей: Приморье". "Первоочередная задача - подготовка к отопительному сезону", - отметил врио губернатора.

Сегодня он встретится с общественностью края, а также со своими новыми коллегами в администрации региона.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]