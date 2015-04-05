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Олег Кожемяко прилетел во Владивосток и дал эксклюзивное интервью "Вестям: Приморье"

Врио губернатора Приморья прилетел во Владивосток. В аэропорту он ответил на вопросы съемочный группы "Вестей: Приморье". "Первоочередная задача - подготовка к отопительному сезону", -  отметил врио губернатора. 

Сегодня он встретится с общественностью края, а также со своими новыми коллегами в администрации региона. 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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