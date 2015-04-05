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Новый врио губернатора Приморья отказался от vip услуг в аэропорту

Новый врио губернатора Приморья отказался от vip услуг в аэропорту

Новый врио губернатора Приморья Олег Кожемяко, прилетел из Москвы на утреннем рейсе. Он не стал пользоваться VIP-залом прилета, а вышел из самолета вместе с другими пассажирами, сообщает Instagram @vestiprim

В зоне прилета аэровокзала Олег Кожемяко получил приглашение от участников фестиваля Taigafest посетить тигиное шествие, которое завтра состояится во Владивостоке? 

- Дождя не боитесь?,  - спросил у участников фестиваля Олег Кожемяко 

- Надеемся пчелы нам помогут. Мы вас ждем. 

- Спасибо, ребята

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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