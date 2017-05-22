Названы районы Приморья, где могут пройти тропические ливни

Есть вероятность образование волнового циклона вблизи южного побережье Приморье в ночь с 30 сентября на 1 октября, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на Маглипогода.



В этом случае на юге края и на востоке края пройдут дожди, местами сильные дожди, на юго-востоке края пройдут очень сильные дожди.



В период с 30 сентября по 1 октября через Приморский край будет проходить атмосферный фронт, в крае пройдут кратковременные дожди, местами грозы. И вот при прохождении этого фронта вблизи побережья от Владивостока до Находка, в акватории Японского моря, с вероятностью 80% образуется волновой циклон. В этом случае от Находки до Ольги пройдут очень сильные дожди ночью и днем 1 октября.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]