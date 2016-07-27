Настоящий автобатл устроили водители в Находке (видео)

28 сентября необычное ДТП попало в объектив камеры наружного наблюдения в Находке на Находкинском проспекте, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на youtube-канал Astakada.

В кадре появляются две машины, одна подрезает другую. Водитель белой машины выходит и наносит удары по красной. Спустя минуту, рулевой красного седана решает взять своего оппонента на таран. Вскоре на место происшествия прибывают сотрудники ДПС. Чем закончился этот автобатл из опубликованного видеоролика непонятно.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]