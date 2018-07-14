Тарасенко рассказал о своем дальнейшем месте работы

Бывший врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко заявил, что намерен связать свою дальнейшую деятельностью «с морем и портами». Об этом он заявил журналистам после церемонии представления нового врио главы Приморья Олега Кожемяко, сообщает «Интерфакс».

По словам Тарасенко, он покидает свой пост «с очень приятными чувствами». «Я здесь год пахал просто без отдыха. Работал очень много. Нужно было сделать быстро и очень много. У меня такой работы не было даже на подводных лодках», — сказал он.

Тарасенко в 1985-1994 годах проходил службу в Вооруженных силах СССР и России, до октября 2017 года занимал ряд должностей, после чего был назначен врио главы Приморья.



Выборы губернатора Приморского края проходили в два тура, во втором участвовали Тарасенко (от «Единой России») и Андрей Ищенко (от КПРФ). По итогам выборов победил Тарасенко, разница в набранных голосах составила около 1,5%, после чего стороны обвинили друг друга в нарушениях. Избирком Приморья 20 сентября отменил результаты выборов после того, как глава ЦИК Элла Памфилова предложила признать итоги голосования недействительными.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]