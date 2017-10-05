Андрей Тарасенко довел до слез чиновников краевой администрации и сказал, что не прощается
Экс-врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко в обращении к сотрудникам администрации Приморья сказал, что ему было приятно работать с ними в команде. Многие после речи Тарасенко в буквальном смысле всплакнули и аплодировали.
Журналисту «Вестей: Приморье» Андрей Тарасенко сообщил, что не прощается с Приморским краем, так как он продолжит заниматься вопросами портового хозяйства России, а значит, будет бывать в Приморье.
Кроме того, экс-врио губернатора сообщил, что пришел к выводу о том, что управлять Приморьем сложнее, чем подводной лодкой.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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