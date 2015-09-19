Фестиваль тайги в Приморье сравнялся по популярности с Формулой 1 в Сочи

Аналитическое агентство ТурСтат представило лучшие направления для путешествий на последние сентябрьские выходные. Сочи, Подмосковье, Севастополь, Волгоград и Приморье вошли в первую пятерку для осенних событийных поездок, сообщает "Вести: Приморье".

В топ-5 лучших осенних событий, популярных у туристов на ближайшие выходные 29 и 30 сентября, входят Гран-при России "Формулы-1" в Сочи, кулинарный фестиваль Тайги во Владивостоке, праздник "День пареной репы" в подмосковном Павловском Посаде, фестиваль "Сарепта - горчичная столица" в Волгограде и фестиваль сбора урожая и виноделия WineFest в Балаклаве под Севастополем.

Рейтинг составлен по результатам анализа популярности и уникальности событий и фестивалей.

Второй ежегодный Фестиваль тайги (Taigafest) пройдет с 29 сентября по 14 октября в ресторанах Владивостока и Хабаровска.

Например, в сет во Владивостоке войдет сянце (закуска из изюбрятины, жаренной с бочковыми огурцами), паштет из оленины с ржаными хлебцами и кедровыми орехами, рагу из изюбрятины с белыми грибами и папоротником, чай "таежный сбор" и джем из кишмиша (актинидии).

В рамках фестиваля во Владивостоке пройдут лекции, конкурсы и выставки в различных локациях.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]