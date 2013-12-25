Почти 700 пенсионеров нашли работу с помощью службы занятости Приморья
С начала года за помощью в трудоустройстве в центры занятости населения Приморья обратились более 1700 соискателей пенсионного возраста. Почти 700 из них уже нашли работу, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на primorsky.ru
В департаменте труда и социального развития Приморского края отметили, что в этом году показатель трудоустройства среди пенсионеров и граждан предпенсионного возраста составил более 40% от общего числа обратившихся.
«Это почти на 10% больше показателя на этот же период прошлого года», – прокомментировали специалисты.
Кроме содействия в трудоустройстве сотрудники краевого центра занятости населения предоставляют услуги по профессиональной ориентации и обучению, оказывают психологическую поддержку и помогают адаптироваться на рынке труда региона.
Одна из услуг центра – содействие самозанятости такой категории граждан. Из 46 пенсионеров, которые обратились по вопросам открытия бизнеса, четверо уже зарегистрировали предпринимательскую деятельность и получили финансовую помощь на открытие своего дела.
По словам директора департамента Лилии Лаврентьевой, пенсионеры – те соискатели, которые нуждаются в особом подходе сотрудников центров занятости.
«Учитывая тенденции в законодательстве, мы ведем интенсивную работу по содействию в трудоустройстве, разъясняем, чем можем помочь людям пенсионного возраста и тем, кто потерял работу за пару лет до выхода на заслуженный отдых», – отмечает глава ведомства.
Сотрудники центров занятости помогут каждому обратившемуся, правильно сориентируют в реалиях рынка труда, окажут психологическую поддержку, а в случае необходимости предложат переобучиться востребованной специальности.
Напомним, что в Приморье разработан комплекс мер, направленных на содействие занятости граждан предпенсионного возраста.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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