У берегов Приморья обнаружены терпящие бедствие корейские рыбаки, от помощи они отказались
Российский теплоход «Персей» обнаружил в Японском море перевернутый рыболовный деревянный бот с тремя рядом дрейфующими лодками в 25 милях от восточного берега Приморья, южнее порта Ольга. "Вести:Приморье" сообщают об этом со ссылкой на сайт ИАА «ПортНьюс».
В одной из лодок находились 7 человек. Все граждане КНДР. Попытки поднять людей на борт не увенчались успехом. Лодка постоянно маневрировала и уклонялась от теплохода «Персей». Люди в лодке отказались от помощи. После консультации с ПУ ФСБ РФ дали разрешение «Персей» следовать по назначению .
Ранее соообщалось, что "зловещую находку обнаружили рядом с побережьем Приморья".
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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