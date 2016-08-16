Здание мэрии Владивостока покрасили в белый цвет (фото)
Во Владивостоке завершился ремонт фасада городской администрации. «Серый» дом сменил привычный цвет и стал белым, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на vl.ru.
Как и обещал глава города Виталий Веркеенко, здание мэрии сменило цвет с серого на белый. Накануне компания из Татарстана, которая специализируется на отделочных, малярных и гидроизоляционных работах, закончила ремонт фасада администрации Владивостока. Специалисты заделали межпанельные швы, оштукатурили стены и окрасили их акриловыми составами белого цвета. Межоконные панели остались серыми, их также обновили.
Напомним, конечная стоимость ремонта составила 1 656 760 рублей. По окончанию работ подрядчик предоставляет гарантию на три года. Если за этот период появятся дефекты, исполнитель должен будет устранить их за свой счет.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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