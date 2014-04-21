Любители сырой рыбы из Уссурийска едва не стали жертвами жестокой диареи
Любители сырой рыбы из Уссурийска едва не пострадали от диареи: в партиях сэндвичей и роллов с кетой специалисты Россельхознадзора обнаружили кишечную палочку. Также, в 10 кило деликатесов (каждая партия весила по 5 килограммов) уровень бактериальной обсеменённости сильно превышал норму.
Как сообщает dv kp.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства, превышение этих показателей говорит о том, что продукты неправильно изготавливали, транспортировали и хранили. Из-за того, что кета в таких блюдах термически не обрабатывается, употребление бутерброда или ролла вполне могло вызвать пищевое отравление.
Результаты анализа внесли в ветеринарную госсистему "Веста" и разослали заказчикам, для того, чтобы предотвратить реализацию рыбных яств.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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