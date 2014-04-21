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Вчера, 23:14
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Любители сырой рыбы из Уссурийска едва не стали жертвами жестокой диареи

Любители сырой рыбы из Уссурийска едва не стали жертвами жестокой диареи

Любители сырой рыбы из Уссурийска едва не пострадали от диареи: в партиях сэндвичей и роллов с кетой специалисты Россельхознадзора обнаружили кишечную палочку. Также, в 10 кило деликатесов (каждая партия весила по 5 килограммов) уровень бактериальной обсеменённости сильно превышал норму. 

Как сообщает dv kp.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства, превышение этих показателей говорит о том, что продукты неправильно изготавливали, транспортировали и хранили. Из-за того, что кета в таких блюдах термически не обрабатывается, употребление бутерброда или ролла вполне могло вызвать пищевое отравление.

Результаты анализа внесли в ветеринарную госсистему "Веста" и разослали заказчикам, для того, чтобы предотвратить реализацию рыбных яств.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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