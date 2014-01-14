«Мерседес» вдребезги разбили о микроавтобус

Вечером 28 сентяря во Владивостоке в районе дома №275 по улице Калинина автомобиль марки Mercedes врезался в микроавтобус Toyota Hiace. "Вести:Приморье" собщают об этом со ссылкой на prim.news.

В этом ДТП обошлось без пострадавших. По предварительной информации, водитель Mercedes был пьян.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]