В Приморье заснувший водитель спровоцировал лобовое ДТП

Жесткое ДТП произошло в Пожарском районе Приморского края 27 сентября.

Как сообщает инстаграм-паблик dpskontrol_125rus, в районе села Бурлит водитель микроавтобуса заснул за рулем и выехал на полосу встречного движения, совершив столкновение с пикапом.

В этом ДТП пострадали люди, их госпитализировали.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]