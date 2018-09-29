В Приморье заснувший водитель спровоцировал лобовое ДТП
Жесткое ДТП произошло в Пожарском районе Приморского края 27 сентября.
Как сообщает инстаграм-паблик dpskontrol_125rus, в районе села Бурлит водитель микроавтобуса заснул за рулем и выехал на полосу встречного движения, совершив столкновение с пикапом.
В этом ДТП пострадали люди, их госпитализировали.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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