Журналисты смеются над собой

То, что остается за кадром по версии @vestiprim.

Программа "Спорт" c Марией Ежевской на телеканале "Россия 24.Приморье": тупящая ведущая, пляшущий хоккеист, писающий конь и заезд века.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]