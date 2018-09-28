Журналисты смеются над собой
То, что остается за кадром по версии @vestiprim.
Программа "Спорт" c Марией Ежевской на телеканале "Россия 24.Приморье": тупящая ведущая, пляшущий хоккеист, писающий конь и заезд века.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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