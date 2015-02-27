Судно из Владивостока задержано в Южной Корее
Грузовое судно "Севастополь" владивостокской компании "Гудзон" задержано в Южной Корее, причиной могли стать американские санкции против судовладельца. Об этом сообщил ТАСС в субботу инспектор Международной федерации транспортных рабочих (ITF) во Владивостоке Петр Осичанский.
"По моей информации, [причиной задержания судна стали] отголоски санкций, введенных против нее. Сегодня компания получила письмо на корейском языке, в котором говорится, что судно не арестовано, а задержано на какое-то время для выяснения обстоятельств", - сказал он.
По словам Осичанского, о ситуации поставлен в известность консул России в Пусане.
ТАСС не удалось получить оперативный комментарий представителей компании "Гудзон", а также консульства РФ в Пусане.
Ранее минфин США объявил о расширении санкционных списков по КНДР. В них внесены базирующиеся в РФ "Судоходная компания "Гудзон" и компания Primorye Maritime Logistics. В документе также значатся шесть судов под российским флагом: "Патриот", "Нептун", "Белла", "Богатырь", "Партизан" и "Севастополь". Предполагается, что ограничительные меры введены в связи с подозрениями в участии компаний в поставках топлива для КНДР.
Источник: ИТАР-ТАСС [ www.tass.ru ]
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