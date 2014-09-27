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Путин направил приветствие участникам и гостям Дня тигра

Путин направил приветствие участникам и гостям Дня тигра

Президент Владимир Путин направил приветствие организаторам, участникам и гостям международного фестиваля "День тигра", который пройдет во Владивостоке. В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, глава государства отметил вклад форума в сбережение богатого природного наследия России, в том числе популяции амурского тигра, который еще недавно находился на грани исчезновения. Путин также отметил "значимую, востребованную деятельность "Центра по изучению и сохранению популяции амурского тигра". В этом году организации исполняется пять лет. Как подчеркнул президент, Центр реализует серьезные научно-исследовательские, просветительские, а также творческие проекты.

Экологический праздник "День тигра" отмечается в столице Приморского края в последнее воскресенье сентября с 2000 года. Его цель – привлечь внимания общественности к проблеме сохранения дикой природы, в том числе амурского тигра. По данным учета 2015 года, в природе осталось около 540 особей этого вида, большая часть живет в лесах Приморья и Хабаровского края.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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