В Приморье во время восхождения на гору Пидан скончался турист

Трагедия случилась в субботу 29 сентября на юге Приморья.

Группа туристов в составе 10 человек поднималась на гору Пидан, расположенную в Шкотовском районе в 150 км от Владивостока. Один из туристов отправился в этот поход с отцом, которому 61 год. Мужчина потерял сознание и упал без чувств у самой вершины. Очевидцы пытались откачать его, но безрезультатно, мужчина скончался. К группе туристов выдвинулся отряд спасателей МЧС с Находки.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]