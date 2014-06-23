Уссурийский рационализатор стал человеком года

По оценке жюри и количеству набранных голосов народного голосования в Instagram и «Одноклассниках» в номинации «Лучший рационализатор» конкурса «Человек года-2018», который провела администрация городского округа среди предприятий Уссурийска, признан слесарь по ремонту электрооборудования 7-го разряда отдела технического контроля Уссурийского ЛРЗ, сообщает "Вести: Приморье" по материалам газеты "Коммунар".

Выдающиеся люди всегда скромны и стараются оставаться незамеченными. Как правило, они неохотно соглашаются на разговор с журналистами, редко самостоятельно принимают участие в различных конкурсах, всегда говорят о своих изобретениях как о чем-то обыденном, повседневном. А ведь именно их рацпредложения помогают коллегам облегчить труд, быстрее и качественнее настроить механизм, чтобы тепловоз как можно дольше прослужил владельцу при эксплуатации. Именно к таким людям относится и наш герой - один из старейших работников Уссурийского ЛРЗ Владимир Мирочник.

Овладев специальностью слесаря по ремонту электрооборудования, он стал вносить рационализаторские предложения по настройке систем тепловозов после ремонта. Помогли знания, полученные в Уссурийском железнодорожном техникуме, специальная литература из библиотеки и, конечно же, смекалка. Как говорит Владимир Никитович, «реостатчик» (неофициальное название его профессии) отвечает за диагностику тепловозов, как доктор, который определяет причины неисправностей, устраняет их и только потом дает добро на пробную обкатку машины.

– Я не могу отделить рационализаторскую работу от повседневной, – говорит Владимир Мирочник. – Мне постоянно приходится что-то придумывать, чтобы докопаться до истины, если была выявлена причина неритмичной работы тепловоза. Вот в таком режиме на Уссурийском ЛРЗ я работаю уже 40 лет, и мне это нравится, профессия затянула.

За годы работы на заводе рационализатор много раз был награжден Почетными грамотами и благодарностями. В его копилке наград есть и звание Почетный железнодорожник. Теперь к ним добавился диплом конкурса «Человек года-2018» в номинации «Лучший рационализатор». Коллеги отмечают, что Владимир Никитович, безусловно, заслуживает такого звания.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]